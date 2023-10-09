‫هآرتس: قوات الجيش الاسرائيلي تواجه صعوبة في التعافي من صدمة  ‫بداية هجوم حماس  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 12:34

‫هآرتس: قوات الجيش الاسرائيلي تواجه صعوبة في التعافي من صدمة  ‫بداية هجوم حماس 

منذ 2 ساعة 9 October، 2023
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