‫إعلام العدو يتحدث عن انطلاق عمليات اجلاء الأجانب من الكيان  ‫الاسرائيلي  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 11:04

‫إعلام العدو يتحدث عن انطلاق عمليات اجلاء الأجانب من الكيان  ‫الاسرائيلي 

منذ 18 mins 9 October، 2023
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