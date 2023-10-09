‫إعلام العدو: “اسرائيل” رأت يوم السبت صوراً لم تتوقعها في  ‫حياتها بسبب غطرستها منذ 75 عاماً والأسوأ ينتظرنا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 09:28

‫إعلام العدو: “اسرائيل” رأت يوم السبت صوراً لم تتوقعها في  ‫حياتها بسبب غطرستها منذ 75 عاماً والأسوأ ينتظرنا 

منذ 15 mins 9 October، 2023
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