‫إعلام العدو: مقتل عدة جنود في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين  ‫من حماس في شعار هنيغف  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 09:28

‫إعلام العدو: مقتل عدة جنود في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين  ‫من حماس في شعار هنيغف 

منذ 16 mins 9 October، 2023
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