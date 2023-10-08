طوفان الاقصى | الجيش الصهيوني يعلن اسماء القتلى من قادته وجنوده

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن أسماءالقتلى من قادة ألويته وكتائبه برصاص المقاومة الفلسطينية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: “سمح بالنشر.. من بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية”.

بينما أضافت القناة 13 العبرية أيضاً: “سمح بالنشر.. الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 30 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا قتلوا برصاص المقاومين الفلسطينيين بغلاف غزة”.

واقتحم مئات من عناصر المقاومة الفلسطينية، صباح يوم أمس السبت المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة المحاذية لقطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات منهم.

أعقب ذلك اعلان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية “طوفان الاقصى” ضد العدو الصهيوني.

أسماء ورتب قتلى 26 جندي وضابط وقائد في جيش الاحتلال

– العقيد يوناتان شتاينبرغ 42 سنة وهو قائد لواء ناحال.

– النقيب أدير عبودي 23 سنة من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية.

– الكابتن يوتام بن بيست 24 سنة من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد.

– الرقيب أوفير تصهيوني 21 سنة، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51.

– الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية.

– الرقيب أور أستو 21 سنة من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51.

– المقدم ساهر محلوف 36 سنة من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات.

– الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان.

– الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية.

– الملازم أور موزيس 22 سنة من أشدود.

– الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية.

– العريف دفير ليشا 21 سنة مقاتل في الكتيبة 51.

– الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 سنة، يسكن في نيريت.

– الرقيب يوفال بن يعقوب 21 سنة، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77.

– العريف غي بيزك، 19 سنة، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51.

– الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 سنة، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية.

– الجندية نعمة بوني 19 سنة، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77.

– الملازم يفتاح يبتس 23 سنة، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان.

– الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77.

– الملازم ثاني يوآف مالييف 19 سنة، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77.

– العريف ناثانيال يونغ، 20 سنة، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13.

– الرائد تشين بوخريس، 26 سنة، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان.

– الكابتن أور يوسف ران، 29 سنة، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان.

– العريف عيدي جرومان 19 سنة، مقاتل جمع في الكتيبة 414.

– اللواء أمير فيشر 22 سنة، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان.

– الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 سنة يسكن غيبتون ضابط في المشاة

المصدر: فلسطين اليوم