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October 7 2023 - 22:34

بالصورة: وزراء بحكومة الاحتلال في الملاجئ

منذ 21 mins 7 October، 2023
حكومة في الملاجئ
عربي وإقليمي - كيان العدو
وزراء حكومة العدو يهرعون للملاجئ بعد إطلاق صافرات الانذار في “تل أبيب” خلال جلسة للحكومة.
 

المصدر: قناة كان الصهيونية

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