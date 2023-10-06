إصابات بحريق في سجن زحلة

جرح 4 أشخاص الجمعة جراء حريق اندلع في سجن زحلة في البقاع اللبناني، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “عناصر الدفاع المدني استخدموا آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين”، تابعت “كما سجل انتشار كثيف للجيش والاجهزة الامنية في محيط مبنى السجن”، واضافت “عمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة”.

من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي مجريات الوضع في سجن زحلة، إثر إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران في داخله وامتدادها الى الطوابق العليا في مبنى السجن.

وأجرى مولوي لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، متمنيا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.

كما تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه في آخر المستجدات.

الى ذلك، كلف مولوي محافظ البقاع كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام