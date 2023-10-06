السويد تعلن تقديم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع السويدية اليوم الجمعة، تقديم حزمة الدعم الـ14 لأوكرانيا، بقيمة تبلغ حوالي ملياري كرون. وقال وزير الدفاع بال جونسون في مؤتمر صحفي إن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة دعم عسكري جديدة قيمتها 2.2 مليار كرونة سويدية (199.44 مليون دولار) تتكون بشكل أساسي من ذخيرة وقطع غيار لأنظمة تم التبرع بها في وقت سابق.

هذا وقالت السويد إن شرط تزويد أوكرانيا مقاتلات Gripen، مرتبط بقبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي ذكرت الإذاعة العامة السويدية أن الحكومة تدرس التبرع بطائرات مقاتلة من طراز Gripen لأوكرانيا، بعد أن أعربت كييف عن أملها في الحصول على المقاتلات التي تصنعها شركة Saab السويدية.

وقالت السويد هذا العام إنها ستمنح الطيارين الأوكرانيين الفرصة لاختبار المقاتلات، لكن الحكومة قالت أيضا إنها تحتاج إلى جميع طائراتها للدفاع عن الأراضي السويدية.

وحسب موقع الحكومة السويدية، فإنه منذ منذ شباط/فبراير 2022، ساهمت السويد بأكثر من 25 مليار كرونة سويدية (حوالي 2.1 مليار يورو) لمختلف المبادرات التي تدعم أوكرانيا.

وكانت آخر حزمة مساعدات سويدية إلى أوكرانيا قدمت في آب/أغسطس الماضي. وأعلن حينها وزير الدفاع أن بلاده تعتزم تقديم حزمة دعم عسكري جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 3.4 مليار كرونة (أي ما يوازي 313.5 مليون دولار).

المصدر: روسيا اليوم