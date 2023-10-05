توجيهات من وزير الداخلية حول النازحين السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 18:28

توجيهات من وزير الداخلية حول النازحين السوريين

منذ 2 ساعة 5 October، 2023
بسام مولوي
لبنان

وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي الخميس كتابين الى المحافظين بشأن النازحين السوريين.

وجاء في الكتاب الاول: الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.

وجاء في الكتاب الثاني: الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشرة يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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