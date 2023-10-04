 الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يؤكد تأييده لقرارات قائد الثورة في إصلاح مؤسسات الدولة

بارك الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي والشعب اليمني، بالعيد التاسع لثورة الـ 21 سبتمبر المجيدة.

وأشاد الاتحاد في بيان بما ورد في خطاب قائد الثورة مؤكداً تأييده ومساندته لأي قرارات يتخذها لإصلاح كافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية ومفاصل الجهاز الإداري للدولة، كضرورة وطنية ملحة ومطلب شعبي مستحق في مناسب المولد النبوي الشريف في الـ 12 ربيع الأول 1445هـ.

وأكد الاتحاد أهمية المضي في بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة التي تحافظ على سيادة الوطن ومكتسباته وتعيد لليمن مكانته اللائقة .. معبراً عن الأمل في سرعة إحداث التغييرات اللازمة لذلك وفقاً لأسس واضحة ومتينة.

وقال البيان “نحن على يقين بأن هذه القرارات الجريئة والشجاعة التي سيتخذها قائد الثورة ستخدم المصلحة العليا لليمن وتعود بالخير والنفع على جميع أبناء الشعب اليمني”.

المصدر: وكالة سبأ