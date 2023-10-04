إتحاد الضياء هنأ بعيد المولد النبوي… ودعا المعنيين لوضع حد لتجار يتحكمون بحاجات الناس

تقدم اعضاء إتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان من المسلمين وجميع اللبنانين وخاصة العمال بأسمى ايات التبريك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وولادة حفيده الامام جعفر الصادق عليه السلام واسبوع الوحدة الاسلامية الذي دعا اليه الامام الخميني المقدس، راجين من الله ان يعيد هذه المناسبات على جميع المسلمين بالامن والسلامة وراحة البال وعلى وطننا لبنان بالسلام والامن واهتداء من ضلّ وسار بركب الشيطان الامريكي واعانه على وطنه وحال حتى الان دون انجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس لائق للبلاد بعيدا عن نفوذ السفارة الأمريكية حتى يتمكن من القيام بواجبه الوطني واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها بعدما امعنت فيها سياسات التبعية لامريكا والغرب تخريبا وهدما وفرضا للتخلي عن مسؤولياتها.

وقال الاتحاد في بيان: بهذه المناسبة التي تفرض قيمها في العدالة واحقاق الحق والقيام بالواجب نذكر من يتولى ادارة شؤون البلد ان رعاية مصالح الناس والنظر بمسؤولية وواقعية لما يتعرض له اللبنانيون من نهب وسرقات، ووضع حد لحفنة من التجار يتحكمون بحاجات الناس و يسرحون ويمرحون ويزيدون ثرواتهم على حساب هذا الشعب المسكين دون حسيب او رقيب.

واكد انه آن الاوان لمغادرة مواقع التجاهل والتدخل المباشر لتخفيف الاعباء التي تداهم المواطن اللبناني على أبواب افتتاح العام الدراسي وكلفة التعليم تجاوزت قدرات اولياء امور الطلاب ولم يعد باستطاعة الكثير من اللبنانيين تأمين دخول اولادهم المدارس، والدولة اللبنانية ملزمة بتأمين مقعد دراسي لكل طالب وتجاهل هذه المسؤولية ودس الرؤوس في الرمال تخل عن واجب وطني وارتكاب لابشع جريمة .