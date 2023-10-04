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October 4 2023 - 02:22

بالفيديو | 20 قتيلاً على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في مدينة البندقية الإيطالية

منذ 3 ساعة 3 October، 2023
20 قتيلاً على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في مدينة البندقية الإيطالية
20 قتيلاً على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في مدينة البندقية الإيطالية
أخبار دولية - ايطاليا

أسفر سقوط حافلة مساء الثلاثاء من على جسر في البندقية عن 20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان، وفق ما أفاد متحدث باسم البلدية وكالة فرانس برس. وبحسب أجهزة الإطفاء “اشتعلت النيران” في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وجاء في منشور لرئيس البلدية لويجي برونيارو أن “مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء”، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه “مروّع”.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن “أحر تعازيها”. وجاء في بيان أصدرته “أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة”.

المصدر: أ ف ب

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