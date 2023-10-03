لقاء العاملين في القطاع العام مهنئا بذكرى المولد النبوي: تُذكرنا بقيم العدل وتُجدد فينا روح الإخاء والمحبة

تقدم “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، من “الشعوب الاسلامية عامة والشعب اللبناني على وجه الخصوص، ولا سيما العاملين في القطاع العام، بأحر التهاني وأطيب التبريكات بذكرى ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله واحياءً لأسبوع الوحدة الاسلامية”.

واشار الى ان “ولادة النبي الكريم التي تعتبر مناسبة مميزة، تذكرنا بقيم العدل والرحمة والتسامح التي دعا إليها ، وتجدد فينا روح الإخاء والمحبة”، داعيا “الله أن يمنح الجميع الصحة والطمأنينة ، وأن ينعم عليهم بالرحمة والمغفرة”، متمنيا أن “يجعل مناسبة الوحدة الاسلامية فرصة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الروابط العمالية، وأن يديم نعمه على وطننا الحبيب ويوفقنا في خدمة مصالح عمالنا الأفاضل، سائلين المولى تعالى أن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية قاطبة وعن البشرية جمعاء كل الأزمات والكوارث على اختلاف انواعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام