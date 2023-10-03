الإمام الخامنئي: تجلى العداء للإسلام اليوم أكثر من أي وقت مضى وأحد نماذج هذا العداء هو الإساءة للقرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 13:00
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الإمام الخامنئي: المخططون للإساءة للقرآن الكريم يتصورون أنهم يقومون بإضعاف القرآن ولكنهم خاطئون فإنهم يسيئون لأنفسهم
السيد نصر الله: أدعو الى خطة استراتيجية وطنية يتفق عليها اللبنانيون ويحملونها الى العالم لأن هذا قد يوصلنا الى نتيجة
عشرات المستوطنين الصهاينة يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال في رابع أيام ما يسمى عيد العُرش اليهودي
مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس: الأقصى في خطر كبير يستدعي تحركا عاجلا من الدول العربية والإسلامية
مستوطنون يقتحمون مقر جامعة القدس في سوق القطانين بالبلدة القديمة بالقدس ويفرضون على أصحاب المحال التجارية إغلاقها
سرايا القدس تجري مناورة بالذخيرة الحية بمشاركة قوات النخبة تتضمن إطلاق صواريخ تجريبية باتجاه عرض البحر في غزة
مصدر عسكري سوري: العدو الصهيوني ينفذ عدواناً جوياً على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور
العدوان الصهيوني على مواقع الجيش السوري في دير الزور أدى إلى إصابة عسكريين 2 ووقوع بعض الخسائر المادية
الجيش الإيراني يجري مناورات مشتركة للطائرات المسيرة بمشاركة نحو 200 طائرة من عموم الجمهورية الإسلامية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في رابوتينو وفيربوفوي باءت بالفشل
شويغو: تم صد جميع الهجمات الأوكرانية في اتجاه سوليدار وباخموت
الإمام الخامنئي: تجلى العداء للإسلام اليوم أكثر من أي وقت مضى وأحد نماذج هذا العداء هو الإساءة للقرآن الكريم
منذ 1 ساعة
3 October، 2023
عاجل
الامام الخامنئي
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