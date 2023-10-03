الإمام الخامنئي: تجلى العداء للإسلام اليوم أكثر من أي وقت مضى وأحد نماذج هذا العداء هو الإساءة للقرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 3 2023 - 13:00

الإمام الخامنئي: تجلى العداء للإسلام اليوم أكثر من أي وقت مضى وأحد نماذج هذا العداء هو الإساءة للقرآن الكريم

منذ 1 ساعة 3 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة