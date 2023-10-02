الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، رفع حال الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم ، في مديرية أمن الإسماعيلية، بحسب “روسيا اليوم”.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في مصر حسام عبدالغفار “الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق”، مؤكدا “توافر كل أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة”.

وأشار إلى أن “سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق”، مشيرا إلى “خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية”.

المصدر: روسيا اليوم