في ثاني أيام ما يُسمى بعيد العرش.. اقتحامات واسعة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى

نفذ عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ما يُسمى بـ ثاني أيام عيد العرش اليهودي .

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

اقتحامات واسعة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في بحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وكانت أعداد كبيرة من المقتحمين بدأت بتنفيذ اقتحامات واسعة منذ الأمس في ما يسمى بعيد العرش .

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

المصدر: فلسطين اليوم