مواكبة | حملة اعتقالات بالضفة والمستوطنون يدنسون المسجد الاقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة..

واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء حسن وحمزة وحسين حرزالله من بلدة يعبد، كما اعتقلت الشاب محمد المبيض من منطقة المراح بمدينة جنين، وكذلك الأسير المحرر قيس عرعراوي من مخيم جنين، خلال اقتحام منطقة شارع حيفا بمدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفقوعة، والمقام فوق أراضيهما جدار الضم والتوسع العنصري ومستوطنة “ميراف”، وشنّت حملة تمشيط واسعة وسيرت آلياتها في أحيائهما في خطوة استفزازية.

وتواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل جهاد محمد محمود أبو الرب، المكون من طابقين، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن طردت صاحب المنزل وزوجته وأطفاله منه، وقامت بوضع أسلاك شائكة حول المنزل، إضافة الى سواتر إسمنتية على نوافذ المنزل المحاذي لمدرسة الذكور، حيث لم تنتظم الدراسة في المدرسة بعد تعليقها بقرار من تربية جنين.

واما في بلدتي عقربا وقبلان جنوبي نابلس، فقد اعتقلت القوات الشاب محمد بشكار بعد اقتحام منزل عائلته في حي المساكن الشعبية شرق نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال يوم الأحد، بلدتي يطا والسموع وأغلقت مداخلهما، في إطار عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق نار على مستوطنة “عسهئيل” جنوبي الخليل.

و أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية للمستوطنة، وطريق يطا-السموع، ومدخل بلدة السموع الغربي، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال

اقتحام المسجد الاقصى

تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين ، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى عيد “العرش” اليهودي ، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال .

حيث اقتحم 880 مستوطناً ، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته ، بحماية شرطة الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون شوارع البلدة القديمة في القدس حاملين القرابين النباتية

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين “قرابين نباتية” من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون “لباس الكهنة” الديني.

مستوطنون يقتحمون منطقة باب السلسلة في المسجد الاقصى

وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتستمر أيام عيد العرش حتى السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وكثفت “منظمات الهيكل” المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

المصدر: وكالات