بالفيديو | الاحتلال يعتدي ويعتقل المرابطات في المسجد الاقصى

1156 مستوطنا اقتحموا المسجد الاقصى منذ الصباح في اليوم الثالث لما يسمى عيد العرش عند اليهود وخلال الاقتحامات المتكررة مارست قوات الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتداء والاعتقال على المرابطين والمرابطات على ابواب المسجد ، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر الوحشية التي يمارسها الاحتلال ضد المرابطين في السجد الاقصى

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المرابطين في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي قبيل اعتقالها من منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة

لحظة اعتقال المرابط المقدسي نظام أبو رموز عقب الاعتداء عليه في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة

لحظة اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني عقب الاعتداء عليها بوحشية قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى

ويستمر اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى حيث قاموا باستفزاز المرابطين داخل المسجد كما تظهر مقاطع فيديو مستوطنين يؤدون ما يسنى السجود الملحمي امام ابواب المسجد الاقصى

مستوطن يؤدي السجود الملحمي على عتبة باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى

المصدر: قناة القسطل