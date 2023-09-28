وفد من مدارس المهدي(عج) زار “تجمع العلماء”.. وتأكيد على الوحدة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2023 - 19:40

وفد من مدارس المهدي(عج) زار “تجمع العلماء”.. وتأكيد على الوحدة الاسلامية

منذ 1 ساعة 28 September، 2023
وفد من مدارس المهدي زار تجمع العلماء
لبنان

قام وفد من مدارس الإمام المهدي(عج) – الحدت الخميس بزيارة “تجمع العلماء المسلمين” لتقديم التهاني بمناسبة ولادة الرسول(ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق(ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية، وكان في استقبالهم رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله وأعضاء الهيئة الإدارية.

وبالمناسبة، قال الشيخ عبد الله إن “هناك في مواجهة الأمة أكثر من عدو، ولكن أخطر عدوين لهذه الأمة هما الكيان الصهيوني والفتنة التي يعمل لها أعداء الأمة، ولا يمكن للكيان الصهيوني أن يستمر، وهذا الاستعمار أو بالتعبير الذي يستعمله الإمام الخميني الاستكبار أن يحقق ما يريد”، واكد على “اهمية الوحدة الاسلامية بمواجهة اعداء الامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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