القوة الفلسطينية المشتركة تستكمل انتشارها في مخيم عين الحلوة الجمعة

تستكمل القوة الفلسطينية المشتركة الجمعة انتشارها في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك بهدف إعادة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم وطمأنة الاهالي بالعودة الى منازلهم، والقوة مؤلفة من القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية كافة.

وخطة الانتشار ستشمل مداخل تجمع المدارس ما بين بستان القدس وحي الطوارىء وتعمير عين الحلوة التحتاني ليتم اخلاءها تماما من مسلحي طرفي النزاع، تمهيدا لتسليمها لادارة الاونروا التي بدورها ستقوم بعملية مسح للاضرار ومن بعدها تقرر توقيت انطلاق العام الدراسي الذي تم تأجيله في مدارس المخيم الثمانية بسبب الاشتباكات الاخيرة التي شهدها.

وتأتي خطوة اخلاء المدارس من المسلحين الجمعة ضمن سلسلة الخطوات التي تم التوافق عليها في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك لتبقى خطوة تسليم المطلوبين قيد المتابعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام