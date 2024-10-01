اصابات اثر غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل مخيم عين الحلوة في صيدا وأنباء أن الغارة استهدفت منزل القيادي الفلسطيني “منير المقدح” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 04:34

اصابات اثر غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل مخيم عين الحلوة في صيدا وأنباء أن الغارة استهدفت منزل القيادي الفلسطيني “منير المقدح”

منذ 1 ساعة 1 October، 2024
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