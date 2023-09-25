ماكرون: قواتنا ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 01:22
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ماكرون: قواتنا ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام
منذ 3 ساعة
24 September، 2023
القوات الفرنسية
النيجر
فرنسا
ماكرون
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