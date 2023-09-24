وزارة الأمن الإيرانية: إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 18:44

وزارة الأمن الإيرانية: إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في طهران

منذ 2 ساعة 24 September، 2023
وزارة الأمن الإيرانية
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إحباط مؤامرة لتنفيذ ثلاثين تفجيراً إرهابياً متزامناً في نقاط مختلفة مزدحمة في طهران.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم مداهمة مقار عديدة لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت ثمانية وعشرين منهم.

وذكرت الوزارة أن عناصر المخطط الإرهابي تابعون لتنظيم داعش، وبعضهم شارك في عمليات التنظيم في سوريا والعراق وأفغانستان، وباكستان.

ولفتت الوزارة إلى أن مخطط المؤامرة كان متطوراً ومعقّداً ويشبه آليات عمل كيان الاحتلال.

ولمزيد من التفاصيل حول احباط الامن الايراني المخطط الارهابي الذي كان يستهدف العاصمة طهران مراسلنا محمد حسن قاسم يوضح التالي…

المصدر: قناة المنار

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