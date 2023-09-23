تحركات مريبة في مولدوفا… ما الذي يجري؟

رُصد عددٌ من الجنود الأمريكيين بأسلحتهم ومركباتهم العسكرية، إلى جانب جنود من مولدوفا (حمل هؤلاء الجنود علامات تعريف تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية)، وذلك منذ عدة أيام في قريتي هينسيشتي (36 كم من كيشيناو) وشيميشيليا (64 كم) من كيشيناو). وتبعد شيميشيليا ٧٠ كلم عن تيراسبول عاصمة ترانسنيستريا.

وتفسر السلطات المولدوفية الرسمية ذلك من خلال إجراء مناورات مشتركة Fire Shield/Rapid Trident-2023″ ” مع حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، هناك معلومات تفيد بمشاركة جنود رومانيين في تلك المناورات. وفي السياق، فإن لدى السياسيين والمعارضين المولدوف والسكان المحليين خشية كبيرة من هذه التطورات العسكرية.

وتتزامن هذه المناورات مع زيارة وزير الدفاع الفرنسي المرتقبة الى مولدوفا الاثنين.

ويصف مراقبون ما يجري في مولدوفا بـ “المريب”، تحديداً ظهور جنود اميركيين بكثرة بآلياتهم، مشيرين إلى أن “هناك ما يتحضر بالقرب من ترانسنيستريا، حيث أن “معلومات أمنية مؤكدة تفيد بنقل كميات سلاح كبيرة من رومانيا عبر مولدوفا لأوكرانيا”.

المصدر: موقع المنار