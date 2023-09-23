مخترعان إيرانيان يفوزان بميدالية ذهبية في مسابقة سويسرا الدولية

فاز مبدعان إيرانيان بميدالية ذهبية خلال مشاركتهما في المسابقة الدولية للاختراعات 2023 التي نظمها الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين في جنيف.

وأقيمت المسابقة الدولية للاختراعات 2023 لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس/آب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعينIFIA) ) في جنيف.

ويشترط المشاركة في المسابقة بأن يكون المشارك لديه شهادة من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بأنه مخترع ولديه براءة اختراع وتقديم شرح باللغة الإنجليزية عن الاختراع وطريقة عمله.

وشارك مخترعون من أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا وروسيا والصين وهونج كونج والإمارات وإيران في هذه الدورة من المسابقات التي حقق ممثلو إيران ميدالية ذهبية فيها.

وحصل المخترع سينا تقي زاده والمخترعة شادي عظيمي كهر على الميدالية الذهبية من خلال مشاركتهما في هذه المسابقات وتقديم مشروع مشترك بعنوان ‘‘جهاز كشف الحمى بالاعتماد على تعابير لون الوجه والجلد’’.