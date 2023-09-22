السيد رئيسي في “أسبوع الدفاع المقدس”: توجيهات قائد الثورة ساهمت في انتاج اسلحة متطورة

اکد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في كلمة له بانطلاق مراسم الاحتفال بأسبوع الدفاع المقدس أنه بالرغم من الحظر المفروض على ايران والتهديدات الموجهة اليها تمكنت الجمهورية الاسلامية من تحقيق الاكتفاء الذاتي في القوات المسلحة وتحولت الى بلد منتج ويقوم بتصدير السلاح، وان المنطقة والعالم يعترفان بقوة القوات المسحلة الايرانية وامتلاكها اجهزة واسلحة متطورة.

وتابع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان الحظر المفروض على بلادنا فضلاً عن التهديدات الموجهة اليها وضعا عقبات امام تزويد القوات المسلحة باسلحة متطورة غير ان توجيهات قائد الثورة الاسلامية ساهمت في تزويد قواتنا باسلحة متطورة واعادة بناء الصناعة الدفاعية في البلاد.

وشدد السيد رئيسي على عدم السماح لأي جماعة انفصالية ان تحمل السلاح او تقوم بتحركات مثيرة للفتن عند حدود الجمهورية الاسلامية، واعتبر أن نزع سلاح الجماعات الانفصالية قرب الحدود يمثل حركة ايجابية بادرت بها الحكومة العراقية.

أردف السيد رئيسي، إننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الارمن معتبرا الحفاظ على امن الارمن وحقوقهم في المنطقة وضمان امن الحدود ضروريا.

وتابع، ان سياسة الجوار هي التي تؤكد عليها الحكومة واوضح ان التعاون الدفاعي والامني والعسكري بين الدول من مؤشرات سياسة الجوار واضاف ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون مع جميع دول المنطقة لبناء الثقة وكي تضع المنطقة بغنى عن تواجد القوات المسلحة.

وأضاف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان أمن المنطقة يضمن من قبل قواتها المسلحة بينما ان تواجد القوات الاجنبية يخلق المشاكل فيها، مضيفاً، اننا نشهد حضور القوات المسلحة في المنطقة منعا للتغيير الجيو سياسي فيها أو التغيير في حدودها.

وأقامت القوات المسلحة الإيرانية عرضاً عسكرياً بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس بحضور الرئيس الإيراني آية السيد الله ابراهيم رئيسي وجمع من كبار قادة القوات المسلحة بالقرب من مرقد الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال المراسم استعراض وحدات المشاة والمحمولة للقوات المسلحة أمام المنصة وذلك بعد انتهاء كلمة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي.

ولأوّل مرّة، عرضت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، صاروخ فتاح الفرط صوتي وصاروخ كروز “باوه” طويل المدى، في العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران.

وتم عرض 4 صواريخ فتاح الفرط صوتية لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري خلال العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في طهران، ولأول مرة أيضاً، تم عرض صاروخ كروز “باوه” طويل المدى في هذا العرض.

المصدر: وكالة مهر