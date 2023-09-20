تدابير سير الخميس في الشويفات باتجاه خلدة بسبب أعمال حفر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2023 - 19:24

تدابير سير الخميس في الشويفات باتجاه خلدة بسبب أعمال حفر

منذ 3 ساعة 20 September، 2023
قوى الامن الداخلي
لبنان

قالت المديريّة العامّة لقوى الامن الدّاخلي اللبناني الاربعاء ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بحفر الطريق الممتدّ من الـ “سبوت مول” – الشويفات المسلك الغربي باتّجاه خلدة لغاية صيدليّة الورديّة خلف محطّة الطويل، من الطريق المحاذي لصيدليّة الورديّة لغاية سنتر الفاكهاني قبل مفرق عرمون باتجاه خلدة.

واضاف البيان انه سيتمّ قطع السير من أمام “سبوت مول” الشويفات باتّجاه خلدة بشكل كامل، وسيُحوّل إلى الطريق المحاذي من أمام السبوت مول إلى حديقة بلدية الشويفات باتجاه خلدة مقابل الفاكهاني، وذلك اعتباراً من الساعة 09،00 من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس 21/09/2023، ولحين الانتهاء.

وتابع البيان “يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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