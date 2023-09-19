وزارة الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية نظمت عملية إجلاء للمدنيين من المناطق الأشد خطورة في كراباخ وتقدم الرعاية الطبية للضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 20:52
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وزير المهجرين عصام شرف الدين للمنار: لا مبرر لدول الاتحاد الأوروبي في منع لبنان من إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم
شرف الدين: هناك قرار جائر من الغرب وأميركا بحق لبنان ونحن لا نقدر على اقفال الساحل اللبناني أمام النازحين باتجاه اوروبا
غوتيريش: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يتماشى مع عالم اليوم وإعادة تصميم البنية المالية الدولية
غوتيريش: تصاعد العنف وإراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين
الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نسعى إلى عالم أكثر أمانا ولا يمكن تسوية النزاعات بالقوة
بايدن: لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات لوحدها ومؤسسات الأمم المتحدة تحتاج للإصلاح وندعم توسيع مجلس الأمن وزيادة أعضائه
وزارة الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية نظمت عملية إجلاء للمدنيين من المناطق الأشد خطورة في كراباخ وتقدم الرعاية الطبية للضحايا
منذ 2 ساعة
19 September، 2023
اذربيجان
اقليم قراه باخ
الدفاع الروسية
روسيا
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