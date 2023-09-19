وزارة الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية نظمت عملية إجلاء للمدنيين من المناطق الأشد خطورة في كراباخ وتقدم الرعاية الطبية للضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 20:52

وزارة الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية نظمت عملية إجلاء للمدنيين من المناطق الأشد خطورة في كراباخ وتقدم الرعاية الطبية للضحايا

منذ 2 ساعة 19 September، 2023
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