الرئيس بري: سأدعو للحوار حول الاستحقاق الرئاسي في أوائل الشهر المقبل

قال رئيسُ مجلسِ النّواب اللبناني نبيه بري إنه سيدعو إلى الحوار حولَ الاستحقاقِ الرئاسي في أوائلِ تشرينَ الأول/اكتوبر المقبل إذا لم تَحدُث أيُ مفاجأة.

وأشار الرئيس بري في تصريحاتٍ صحفية الى انه “سيديرُ الحوارَ وسيكونُ معه نائبُ رئيسِ المجلس النيابي الياس بوصعب”، معربًا عن ثقتِه “باحتمالِ الوصولِ إلى حلّ”.

وشدد الرئيس بري على حرصِه على مشاركةِ الجميع، وقال “المرحلةُ حسّاسةٌ ولا بدَّ من مشاركةِ الجميعِ ليكونَ الحوارُ منتجًا ومثمرا”، وتابع “فلْنَنتظر مواقفَ القوى النّهائيّة، لنبنيَ على الشّيءِ مقتضاه”.

المصدر: قناة المنار