الرئيس الإيراني سيشارك باجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يغادر الرئيسُ الايرانيُ السيد ابراهيم رئيسي مساءَ اليوم طهرانَ الى نيويورك على رأسِ وفدٍ سياسي للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسَبِ مصادرَ اعلاميةٍ مطلعة، فإن زيارةَ رئيسي التي ستستغرقُ ثلاثةَ أيامٍ ستتضمنُ عقدَ اجتماعٍ معَ بعضِ رؤساءِ الدولِ المشاركة وخطابينِ الاولُ في الجمعيةِ العامةِ للامم المتحدة والثاني أمامَ الجاليةِ الإيرانية المقيمة هناك.

وسيتطرقُ السيد رئيسي الى شرحِ مواقفِ ايرانَ كما سيردُّ على الأسئلةِ التي ستُطرحُ في لقاءاتِه مع مجموعاتٍ وأشخاصٍ من السلطةِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والدينية والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: قناة المنار