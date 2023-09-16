الوزير المرتضى: لبنان اعظم من كل هؤلاء واقوى من مكائدهم

كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة”أكس” :”أتأمل في متانة علاقات الصداقة بين ايطاليا ولبنان، ورسوخ التعاون والتنمية مع الدولة الإيطالية والشعب الايطالي، وكيف انهم يساعدون لبنان واللبنانيين من خلال السفارة الايطالية في بيروت، بصمت، بدون دعاية، بدون ” تربيح جميلة” او تبجّح، والأهمّ بدون اجندات مخفية شيطانية”.

ثم اتأمّل في ممارسات بعض السفارات فأتعجّب من تراخينا عن التصدّي لممارساتها وهي التي تنفث وعملاؤها من المنظّمات غير الحكومية سموم الشقاق بين اللبنانيين وتعمل بدون كلل على تثبيت النازحين في لبنان.

واتعجّب كذلك من موقفنا المتراخي من سياسات بعض الدول الممعنة في التعجرف والتعالي والمصرّة على التعامل معنا بلغة الفرض والحصار والعقوبات والدعم العلني للإحتلال وعدوانيته،

ويحضر في ذهني اخيراً أن ⁧‫#لبنان_أعظم_من_هؤلاء_واقوى_من_مكائدهم⁩ فلماذا لا نتصرّف على هذا الاساس؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام