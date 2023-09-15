حمية: بحث في تفعيل مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتطوير أنظمة الطيران المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2023 - 19:20

حمية: بحث في تفعيل مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتطوير أنظمة الطيران المدني

منذ 27 mins 15 September، 2023
الوزير حمية
لبنان

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر  حسابه على منصة “X”: “الإجتماع مع سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال شكل مناسبة  للتأكيد على أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر الحوار يبقى مسؤولية اللبنانيين، وأن النزوح السوري يفاقم الأزمات في لبنان. وكذلك تم البحث في تعزيز وتفعيل مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتطوير أنظمة واجراءات الطيران المدني”.

وكتبت سفيرة الاتحاد الأوروبي على حسابها الخاص على منصة “X”: “التقيت اليوم بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قدم رؤيته لإصلاح قطاعات البنية التحتية الحيوية. ونحن نعمل مع الوزارة على مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الطيران المدني في لبنان، في ضوء التحديات المستمرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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