النازحون موضوع الاتصال الهاتفي بين بوحبيب والمقداد

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب “موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة”، وتم التأكيد على “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر”.

وبالمناسبة، أكد المقداد أن “سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم”، مشددا على أن “ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأميركي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا”.

بدوره، أشار بو حبيب إلى أنه “سيترأس وفدا رسميا لبنانيا لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين”، معبرا عن “حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سورية في هذا الإطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام