فتح: قرار إقليمي خارجي لتنفيذ مشروع تدميري وتهجيري في مخيم عين الحلوة

قال المسؤول الاعلامي في حركة “فتح” يوسف الزراعي “لقد تعرضت مواقعنا اليوم في مخيم عين الحلوة، لهجوم من قبل القوات الارهابية ما اضطر عناصرنا للرد عليها، ولا سيما عند محور جبل الحليب – حطين ومحور التعمير – البركسات”.

وأشار الزراعي الى أنه “لم يحصل أي تقدم لكلا الطرفين على المواقع التابعة لهما”، مؤكدا أن “ما يجري ليس بعملية عسكرية لفتح انما صد هجوم الجماعات الارهابية”، واضاف أن “ساعة الصفر بالنسبة لفتح لم تتحدد بعد، فالحركة ملتزمة ما تم الاتفاق عليه اليوم في السراي الحكومي لجهة اعطاء مهلة زمنية لهذه المجموعات الارهابية والضغط عليها من قبل القوى الاسلامية وحركة حماس من اجل تسليم المطلوبين في عملية اغتيال العميد الشهيد ابو اشرف العرموشي ورفاقه”.

وقال الزراعي “لقد بات واضحا ان هناك قرارا اقليميا خارجيا حرض على اشعال فتيل الفتنة داخل المخيم لتنفيذ المشروع التدميري والتهجيري ضد شعبنا”، وتابع “كما قال اخونا المشرف العام على الساحة اللبنانية في حركة فتح عزام الاحمد ان الاجهزة اللبنانية كانت رصدت اتصالات من جهة خارجية تحرض على اشعال فتيل الفتنة في عين الحلوة”، واضاف “الحل يكون من خلال عملية لبنانية فلسطينية، ونحن كحركة فتح وقوى فلسطينية اتفقنا مع الدولة اللبنانية على إعطاء مهلة زمنية لن تكون طويلة من اجل ان يسلم هؤلاء المجرمؤن انفسهم، وفي حال لم يتم تسليمهم فسيكون هناك كلام آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام