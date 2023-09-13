نقابة ملاحي البواخر اللبنانيين تلبي نداء استغاثة لبحارة قبالة مرفأ طرابلس

تلقى رئيس نقابة ملاحي البواخر اللبنانيين النقيب ناصر نزال نداء استغاثة من بحارة على متن سفينة “جاني” الراسية في عرض البحر قبالة مرفأ طرابلس وعلى متنها طاقم مؤلف من ثمانية بحارة يحملون الجنسية المصرية والسورية تركهم مالك السفينة (ا.س) دون امداد بالحاجات اللازمة لتشغيلها، ودون طعام وماء وحاجات معيشية للبحارة، مخالفا بذلك القوانين الدولية للابحار، وعلى الفور تم التواصل مع المكتب الإقليمي في الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF الذي بادر لتوفير الامدادت المالية اللازمة لتأمين الحاجات المطلوبة، وتم وضعها بعهدة الوكيل البحري للسفينة في طرابلس جهاد الشوبكي الذي بدأ بمتابعة من النقيب نزال بتحضير المؤونة والحاجات اللازمة على ان يستلمها بحارة السفينة “جاني” اليوم في عرض البحر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتعاون مع اتحاد النقل الدولي الـITF لوضع الامور في نصابها طبقا لاحكام قانون الملاحة الدولية.

المصدر: بريد الموقع