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September 13 2023 - 15:54

بريطانيا | انقطاع المياه عن آلاف المنازل بسبب مشكلة في محطة مياه التايمز

منذ 1 ساعة 13 September، 2023
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أخبار دولية - بريطانيا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن عشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء لندن بدون مياه، كما اضطرت المدارس إلى الإغلاق بعد “مشكلة في إمدادات الطاقة” في محطة مياه التايمز.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المشكلة نتجت عن مشكلة في إمدادات الطاقة أصابت محطات معالجة المياه في آشفورد وهامبتون في غرب لندن، مما أدى إلى تأثر سكان مدن عديدة، من بينها تويكنهام، ويمبلي، وريتشموند، وساوثفيلدز، وهامبتون، وأوكسبريدج، ووايت سيتي.

وقالت شركة Thames Water “نعمل جاهدين لإصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها. سنقدم المزيد من التحديثات بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات”.

ووفقا لقناة “سكاي نيوز”، قالت النائبة عن تويكنهام، منيرة ويلسون، إن بعض المدارس في منطقتها اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب هذه المشكلة، وطلبت من الشركة “حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: وكالات

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