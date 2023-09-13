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September 13 2023 - 11:24

الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

منذ 2 ساعة 13 September، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها “شنت القوات الأوكرانية الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية “فاسيلي بيكوف” جميع القوارب المسيرة المعادية.

وأشار البيان إلى أن سفينتين تخضعان للإصلاح، تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية.

وفي وقت سابق اليوم أفاد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بتعرض المدينة لهجوم صاروخي أوكراني، ما أدى إلى اندلاع حريف في مصنع السفن وإصابة 24 شخصا.

المصدر: وكالات

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