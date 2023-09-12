حزب الله: فبركات “الحدث” إساءة بالغة للدولة اللبنانية وغطاء لأيّ عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار

نفى حزب الله “نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة التي اختلقتها “قناة الحدث” ضدّ ‏مسؤولين ‏في حزب الله زاعمة قيامهم بأعمال تهريب أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي”.‏

وفي بيان، أعرب حزب الله عن إدانته “هذه الفبركات الرخيصة والاتهامات الكاذبة، وتواطؤ جهات داخلية لبنانية ‏معها ‏عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضدّ حزب الله”.‏

وفي السياق، أكد حزب الله أن “هذه الافتراءات والتحركات تُشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة والتي ‏تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل حزب الله مسؤولية أي ‏أعمال يمكن أن تُصيب ‏المطار لاحقًا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار رفيق ‏الحريري الدولي حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضجّ بالحياة”. ‏

كما حذر البيان من أن “هذا الضجيج المُفتعل حول المطار يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه ‏لأغراض ‏عسكرية، ويُشكّل غطاءً لأيّ عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته”. ‏

ولفت إلى أن “التناغم والشراكة القائمة بين هذه المؤسسات الإعلامية المعروفة الأهداف والتي تُقدّم تقاريرها ‏بدون أي ‏دليل أو برهان، وبين بعض الجهات اللبنانية المعروفة الانتماء والمرتبطة بسفارات ‏وأجهزة أمنية ‏خارجية، أصبحت مكشوفة أمام الشعب اللبناني”، مضيفاً أن “كلّ أساليب الخداع ‏التي تستخدمها سواء ‏تحت ستار تحقيق تلفزيوني أو متابعة قضائية تعود عليها وعلى مُشغّليها ‏بالخيبة والخسران، وإنّ كلّ ‏محاولات تشويه صورة حزب الله ومقاومته الشريفة لن تؤثّر على ‏معنويات شعبنا وإرادته الحرّة في ‏المقاومة ومواجهة الاحتلال”. ‏

المصدر: موقع المنار