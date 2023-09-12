حزب الله: فبركات “الحدث” إساءة بالغة للدولة اللبنانية وغطاء لأيّ عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار

نفى حزب الله “نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة التي اختلقتها “قناة الحدث” ضدّ مسؤولين في حزب الله زاعمة قيامهم بأعمال تهريب أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي”.
وفي بيان، أعرب حزب الله عن إدانته “هذه الفبركات الرخيصة والاتهامات الكاذبة، وتواطؤ جهات داخلية لبنانية معها عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضدّ حزب الله”.
وفي السياق، أكد حزب الله أن “هذه الافتراءات والتحركات تُشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة والتي تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل حزب الله مسؤولية أي أعمال يمكن أن تُصيب المطار لاحقًا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء في وقت يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضجّ بالحياة”.
كما حذر البيان من أن “هذا الضجيج المُفتعل حول المطار يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه لأغراض عسكرية، ويُشكّل غطاءً لأيّ عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته”.
ولفت إلى أن “التناغم والشراكة القائمة بين هذه المؤسسات الإعلامية المعروفة الأهداف والتي تُقدّم تقاريرها بدون أي دليل أو برهان، وبين بعض الجهات اللبنانية المعروفة الانتماء والمرتبطة بسفارات وأجهزة أمنية خارجية، أصبحت مكشوفة أمام الشعب اللبناني”، مضيفاً أن “كلّ أساليب الخداع التي تستخدمها سواء تحت ستار تحقيق تلفزيوني أو متابعة قضائية تعود عليها وعلى مُشغّليها بالخيبة والخسران، وإنّ كلّ محاولات تشويه صورة حزب الله ومقاومته الشريفة لن تؤثّر على معنويات شعبنا وإرادته الحرّة في المقاومة ومواجهة الاحتلال”.
المصدر: موقع المنار