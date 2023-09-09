المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 12:00
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المغرب: زلزال بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر يضرب اقليم الحوز جنوب غرب مراكش
الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: لم تحدث زلازل من هذا المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900
السلطات المغربية تطلق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن
منذ 42 mins
9 September، 2023
عاجل
المغرب
زلزال المغرب
مراكش
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