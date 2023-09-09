أعلنت وزارة الداخلية المغربية مصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين جراء زلزال قوي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت.

وقالت الوزارة في بيان “في حصيلة أولية، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت”، مضيفة أن أكثر من 150 مصابا “تم نقلهم إلى المستشفيات”.

كما أدى الزلزال إلى تدمير عدد من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم في حالة من الذعر.

وذكر سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، أن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة.

وكشف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال وقع في منطقة‭‭ ‬‬إيغيل‭‭ ‬‬بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر. وحدد مركز الزلزال جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط. ووقع بعيد الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,11 ت غ)

وأفاد مسؤول أن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

المصدر: فرانس 24 + وكالات