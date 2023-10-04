بالفيديو| ظهور حفرة ضخمة في المغرب بعد الزلزال تثير الرعب

بعد أن شهدت البلاد أعنف زلزال لها منذ قرن، أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الحيرة والرعب في قلوب السكان، وفقاً لصحيفة هسبريس المغربية.

ونقلت هسبريس عن صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة “حد أولاد فرج”، إنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 سبتمبر، وأوضح أن عمق الحفرة هو 60 متراً وعرضها يتجاوز 20 متراً.

وأضاف: “أنها تشكل خطراً على أبناء المنطقة، ولذا فقد تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة”.

فيما تساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطاً بالزلزال القوي الذي ضرب المغـرب، مبرزاً أن المنطقة لم تشهد أبداً حفرة مماثلة.



والشهر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغـرب، وحصد أرواح نحو 3000 شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف.

وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن.

وفي أغسطس الماضي، ظهرت حفرة في منطقة قونية التركية، وهي الثانية من نوعها بعد الحفرة الأولى التي اكتشفها السكان عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا يوم السادس من شهر فبراير الماضي، دون أن يُعرف حتى الآن ما إذا كان ظهور هاتين الحفرتين على علاقة بالزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة قبل أكثر من 8 أشهر.

المصدر: مواقع