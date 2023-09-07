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September 7 2023 - 10:14

غوتيريش: العودة إلى اتفاق الحبوب أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة

منذ 58 mins 7 September، 2023
غوتيريش
الامم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العودة للعمل وفق اتفاق الحبوب، تعتبر إحدى المهمات الحيوية للأمم المتحدة في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف غوتيريش، في مؤتمر صحفي: “علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإزالة عدد من القيود الموجودة اليوم على مستوى بنية التجارة الدولية”.

وشدد الأمين العام على أن “أحد الأهداف الرئيسية في هذا المجال، يكمن في استعادة مبادرة البحر الأسود”.

وأشار غوتيرش إلى أنه من أجل استعادة صفقة الحبوب، من الضروري إنشاء نظام من الضمانات المتبادلة بين الأطراف المعنية وذات العلاقة.

في 18 تموز/يوليو الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل في مجال صفقة الحبوب.

وأبلغ الجانب الروسي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي.

المصدر: وكالات

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