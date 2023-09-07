تسبب إعصار فوق مداري في جنوب البرازيل في فيضانات بعدة مدن، مما أسفر عن مصرع 27 شخصا على الأقل وتشريد أكثر من 1600 آخرين، وفقا للسلطات المحلية.

وقد ضربت العاصفة منذ مساء الاثنين أكثر من ستين مدينة.

وقالت السلطات في ولاية ريو غراندي دو سول إن “حصيلة القتلى في ولايته هي الأعلى بين الولايات بسبب الظاهرة المناخية”، وتابعت “تركز فرق البحث والإنقاذ على وادي تاكواري الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية بورتو اليغري، حيث سجل سقوط معظم الضحايا ووقوع الأضرار”.

ويتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على وسط وجنوب الولاية، لكنها على الأرجح ستتجاوز المناطق الأكثر تضررا.

واستمرت السلطات في إعلان ثلاثة إنذارات من الفيضان الأربعاء في أنهار جاكوي وكاي وتاكواري.

المصدر: روسيا اليوم