أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن “الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار”.

وقالت الوزارة إن “الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات أبرامز عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب”، وتابعت “تشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات أبرامز الموعودةـ وغيرها من المعدات، وتشمل القدرات الموجودة في هذه الحزمة، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار”.

ولفتت الوزارة الى ان “الحزمة تشمل: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي، ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية هيمارس، قذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، أنظمة وقذائف هاون عيار 81 ملم، ذخيرة دبابة من اليورانيوم المنضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز، أنظمة جافلين ومضادات للدروع، وأكثر من 3 ملايين طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، أنظمة الملاحة الجوية التكتيكية، وأنظمة الاتصالات التكتيكية وذخائر لإزالة العوائق وقطع الغيار والصيانة وغيرها من المعدات الميدانية”.

المصدر: روسيا اليوم