العتبة العباسية المقدسة: أعداد زائري الأربعين لهذا العام بلغت أكثر من 22 مليون زائر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 14:54
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احياء مراسم أربعين الإمام الحسين (ع) بحضور الإمام السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني في العاصمة طهران
حزب الله ينظم مسيرة الأربعين إلى مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين (ع) في بعلبك
الالاف يسيرون من مرقد السيدة رقية (ع) وسط دمشق نحو مرقد السيدة زينب (ع) بريف دمشق احياء لذكرى الأربعين
العتبة العباسية المقدسة: أعداد زائري الأربعين لهذا العام بلغت أكثر من 22 مليون زائر
منذ 1 ساعة
6 September، 2023
عاجل
أربعينية الامام الحسين
العتبة العباسية المقدسة
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