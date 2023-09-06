المفتي قبلان في أربعينية الامام الحسين(ع): المطلوب نخوة وطنية تليق بالمسيح ومحمد لإنقاذ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 14:54

المفتي قبلان في أربعينية الامام الحسين(ع): المطلوب نخوة وطنية تليق بالمسيح ومحمد لإنقاذ لبنان

منذ 3 ساعة 6 September، 2023
المفتي قبلان
لبنان

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان  في بيان، بمناسبة أربعينية الامام الحسين ان” الإمام الحسين كقيمة وجودية ومشهديّة، إمام العدل والنّبل والحق والإستقامة وأستاذ العقول ووريث الوحي، قاد ركب العدالة التاريخية وكان معه المسلم والمسيحي، والعلوي والعثماني والأسود والأبيض، وكان شعاره: “أقيموا الحق، واحكموا بالعدل، وتشاركوا الخير، ومَن خان الإنسان خان الله”.
اضاف:” واليوم لبنان يعاني من أسوأ ظاهرة قمار سياسي وقطيعة وطنية مهووسة بالسواتر الدولية وهذه أسوأ الخيانة، والمطلوب نخوة وطنية تليق بالمسيح ومحمد لإنقاذ لبنان من أسوأ انقسام عامودي وأخطر قطيعة وطنية، وسط هيكل يتداعى ولعبة أمم تتلطّى وراء الأبواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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