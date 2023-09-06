اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، بمناسبة أربعينية الامام الحسين ان” الإمام الحسين كقيمة وجودية ومشهديّة، إمام العدل والنّبل والحق والإستقامة وأستاذ العقول ووريث الوحي، قاد ركب العدالة التاريخية وكان معه المسلم والمسيحي، والعلوي والعثماني والأسود والأبيض، وكان شعاره: “أقيموا الحق، واحكموا بالعدل، وتشاركوا الخير، ومَن خان الإنسان خان الله”.

اضاف:” واليوم لبنان يعاني من أسوأ ظاهرة قمار سياسي وقطيعة وطنية مهووسة بالسواتر الدولية وهذه أسوأ الخيانة، والمطلوب نخوة وطنية تليق بالمسيح ومحمد لإنقاذ لبنان من أسوأ انقسام عامودي وأخطر قطيعة وطنية، وسط هيكل يتداعى ولعبة أمم تتلطّى وراء الأبواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام