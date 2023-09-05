اعتبر حزب الله في بيان ان نظام الـ خليفة يمعن في إنحداره السياسي والاخلاقي، فبعد سنوات من ممارسة القمع والارهاب ضد أبناء ‏الشعب البحريني الأحرار والمظلومين المطالبين بالحرية والعدالة، أقدم النظام البحريني على إفتتاح سفارة ‏لكيان العدو الاسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان المؤقت.‏

وراى الحزب في بيانه إن هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات ‏الشعب البحريني ومعتقداته.، لافتا الى ان هذه الخطوة شكلت هذه الخيانة الجديدة طعنة للشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه الايام أعظم الملاحم والبطولات ‏في مواجهة الارهاب الصهيوني الاعمى.‏

وادان حزب الله في بيانه بشدة هذه الخطوة الخيانية يؤكد أن الشعب البحريني الأبي وشعوب أمتنا كافة ‏يرفضون كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله