اعتبر حزب الله في بيان ان نظام الـ خليفة يمعن في إنحداره السياسي والاخلاقي، فبعد سنوات من ممارسة القمع والارهاب ضد أبناء الشعب البحريني الأحرار والمظلومين المطالبين بالحرية والعدالة، أقدم النظام البحريني على إفتتاح سفارة لكيان العدو الاسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان المؤقت.
وراى الحزب في بيانه إن هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات الشعب البحريني ومعتقداته.، لافتا الى ان هذه الخطوة شكلت هذه الخيانة الجديدة طعنة للشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه الايام أعظم الملاحم والبطولات في مواجهة الارهاب الصهيوني الاعمى.
وادان حزب الله في بيانه بشدة هذه الخطوة الخيانية يؤكد أن الشعب البحريني الأبي وشعوب أمتنا كافة يرفضون كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله