حزب الله يدين خطوة البحرين الخيانية ..لن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2023 - 22:38

حزب الله يدين خطوة البحرين الخيانية ..لن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا

منذ 2 ساعة 5 September، 2023
حزب الله
لبنان

اعتبر حزب الله في بيان ان نظام الـ خليفة يمعن في إنحداره السياسي والاخلاقي، فبعد سنوات من ممارسة القمع والارهاب ضد أبناء ‏الشعب البحريني الأحرار والمظلومين المطالبين بالحرية والعدالة، أقدم النظام البحريني على إفتتاح سفارة ‏لكيان العدو الاسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان المؤقت.‏

وراى الحزب في بيانه إن هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات ‏الشعب البحريني ومعتقداته.، لافتا الى ان هذه الخطوة شكلت هذه الخيانة الجديدة طعنة للشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه الايام أعظم الملاحم والبطولات ‏في مواجهة الارهاب الصهيوني الاعمى.‏

وادان حزب الله في بيانه بشدة هذه الخطوة الخيانية يؤكد أن الشعب البحريني الأبي وشعوب أمتنا كافة ‏يرفضون كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة