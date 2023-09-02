تلقت القوات الجوية في الجيش الإيراني مجموعة من طائرات متطورة للتدريب على القتال بهدف “تلبية الاحتياجات التدريبية لطياريها”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت. وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء “دخل عدد من طائرات التدريب القتالية الروسية ياك-130 إلى البلد والتحقت بقاعدة الشهيد بابائي الجوية في أصفهان” بوسط ايران.

ونقلت الوكالة عن قسم العلاقات العامة في الجيش قوله إن وصول مقاتلات ياك-130، التي صممتها شركة ياكولوف الروسية، جاء في إطار “عقود الأسلحة التي أبرمتها الجمهورية الإسلامية مع الاتحاد الروسي”.

وتعد طائرة ياك 130 طائرة تدريب قتالية متقدمة، صممت وأنتجت من قبل شركة ياكولوف الروسية، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعلم الطيران في مقاتلات الجيل الرابع.

وتم تصميم هذه الطائرة لتحل محل طائرة التدريب L-39 بناء على طلب من الجيش الروسي، وتوفر قدرات الطيران بطائرات الجيل 4++ مثل سوخوي 35 وطائرات الجيل الخامس مثل سوخوي 57.

وقد دخلت هذه الطائرة الخدمة رسميا منذ عام 2011، وبالإضافة إلى الجيش الروسي، طلبت أو استخدمت هذه الطائرة دول مثل الجزائر وفيتنام وبنغلاديش وبيلاروسيا وميانمار وسوريا.

المصدر: وكالة تسنيم