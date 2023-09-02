تقرير مصور | عبداللهيان يلتقي الرئيس بري والوزير بوحبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 03:58
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تقرير مصور | عبداللهيان يلتقي الرئيس بري والوزير بوحبيب
منذ 7 ساعة
1 September، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
عبداللهيان زار لائيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره اللبناني عبدالله بو حبيب.
المصدر:
قناة المنار
الرئيس بري
عبدالله بو حبيب
عبداللهيان
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