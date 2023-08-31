لبنان| طقس صيفي معتاد ودرجات حرارة ضمن معدلاتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2023 - 16:38

لبنان| طقس صيفي معتاد ودرجات حرارة ضمن معدلاتها

منذ 2 ساعة 31 August، 2023
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال وبشكل بسيط في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية عل الساحل لشهر آب ، بينما تكون فوق معدلاتها بشكل بسيط لشهر ايلول.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: في بيروت بين 25 و 33 درجة ولشهر ايلول بين 24 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل ملموس على الجبال وبشكل بسيط في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال.
الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 26 إلى 31 درجة،فوق الجبال من 19 إلى 26 درجة، في الداخل من 19 إلى 32 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 20 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة